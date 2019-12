Pershing Square neemt belang in Agilent

Gepubliceerd op | Views: 317

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Investeerder Pershing Square heeft een belang genomen in Agilent Technologies. Dat blijkt uit documenten die de onderneming van de activistische belegger Bill Ackman indiende bij toezichthouders.

Pershing Square heeft ruim 2,9 miljoen aandelen in Agilent, dat zich bezighoudt met bio-analytische en elektronische meetoplossingen voor diverse industrieën. Dat is goed voor een belang van net geen 1 procent in het bedrijf.

Vorige maand maakte Pershing Square al bekend dat het een nieuw belang genomen had, zonder dat het bedrijf waarin werd geïnvesteerd werd genoemd. Het belang zou goed zijn voor tussen de 8 en 9,5 procent van de totale portfolio van het investeringsfonds.