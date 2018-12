'Handelsspanningen domineren beurzen'

Gepubliceerd op | Views: 1.365

AMSTERDAM (AFN) - De wereldwijde aandelenbeurzen blijven komende week in de ban van de internationale handelsspanningen. De vrees voor een escalatie van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog zorgde vorige week voor grote onrust bij beleggers, waarbij de Amsterdamse AEX-index donderdag zelfs voor het eerst in bijna twee jaar onder de 500 punten dook.

De arrestatie van financieel topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologieconcern Huawei in Canada leidde tot angst dat de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China nog verder uit de hand loopt. De VS willen haar berechten wegens fraude met betrekking tot het schenden van een embargo tegen Iran. China is furieus en dreigt met ,,ernstige gevolgen'' als Meng niet onmiddellijk wordt vrijgelaten.

De aandacht zal verder ook uitgaan naar de brexit. Dinsdag vindt in het Britse parlement een stemming plaats over het plan van premier Theresa May voor het vertrek uit de Europese Unie. Krantenberichten dat de stemming wordt uitgesteld, zijn door bewindslieden tegengesproken.

Rente

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt donderdag een rentevergadering. De rente blijft vrijwel zeker onveranderd. De ECB had al aangekondigd dat eind december het opkoopprogramma voor obligaties wordt stopgezet.

Op macro-economisch gebied zijn er deze week onder meer gegevens over de Duitse handel en het beleggersvertrouwen, de Europese industriële productie en cijfers over de bedrijvigheid in de Europese industrie en dienstensector. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt informatie over de productie, inflatie, handel en winkelverkopen.

Producentenprijzen

Uit de VS komen cijfers over de producentenprijzen, inflatie, detailhandelsverkopen en productie in de industrie. Uit China zijn er ook gegevens over de winkelverkopen en industriële productie.

De agenda voor bedrijfsnieuws is vrijwel leeg. In de VS komt softwarebedrijf Adobe met resultaten, net als groothandelaar Costco.

De AEX eindigde vrijdag 1 procent hoger op 503,98 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 666,05 punten. Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent. Frankfurt verloor 0,2 procent. Op Wall Street waren vrijdag juist stevige minnen te zien door de oplaaiende handelsspanningen. De Dow-Jonesindex zakte 2,2 procent en de S&P 500 verloor 2,3 procent.