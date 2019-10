Gepubliceerd op | Views: 385

SINGAPORE (AFN/BLOOMBERG) - De uitbater van de aandelenbeurs in Hongkong sluit niet uit overnamegesprekken te gaan voeren met andere beursbedrijven, nu de poging om zijn Britse branchegenoot London Stock Exchange (LSE) over te nemen is mislukt. Dat zei voorzitter Laura Cha van Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) op een conferentie in Singapore.

HKEX staakte zijn overnamepoging van de Londense beursuitbater om geen vijandigheden op te roepen, verklaarde Cha. Ze zei evenwel teleurgesteld te zijn dat de gehoopte samenvoeging niet doorging.

Het beursbedrijf van Hongkong deed begin vorige maand een bod van 29,6 miljard pond, ruim 33 miljard euro, op LSE. De combinatie van de twee bedrijven zou volgens HKEX strategische voordelen met zich meebrengen. Deze week werd de overnamepoging gestaakt omdat het niet was gelukt de top van LSE achter het overnameplan te krijgen.

De koers van het aandeel Euronext ging woensdag omhoog na de uitspraken van Cha. Het aandeel noteerde omstreeks 10.45 uur 1,3 procent hoger op 72,90 euro.