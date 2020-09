Moederbedrijf Pearle test online oogmetingen in Finland en Polen

Gepubliceerd op | Views: 712 | Onderwerpen: Polen

AMSTERDAM (AFN) - Optiekconcern GrandVision, moederbedrijf van onder andere Pearle en Eye Wish, begint een proefproject met online oogmetingen. De methode zou het voor klanten gemakkelijker maken om online hun brilrecept te vernieuwen, stelt de start-up easee die het digitale platform levert.

Volgens GrandVision is de behoefte aan adequate en snelle online oogtesten extra groot door de impact van het nieuwe coronavirus op brillenwinkels. Klanten zouden die nog al eens kunnen mijden, om niet in te nauw contact te komen met opticiens bij oogmetingen.

GrandVision test de online oogmeting bij zijn Finse keten Instru Optiikka en Vision Express in Polen. Daarbij gebruikt het concern een platform dat door easee in samenwerking met het UMC Utrecht werd ontwikkeld. Onderzoek naar de methode, gepubliceerd in de Journal of Medical Internet Research, wees uit dat de oogtest via internet net zo nauwkeurig is als een persoonlijke oogmeting bij de opticien.