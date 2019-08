'Geen sprake van Roundup-schikking Bayer'

quote:

mok schreef op 9 aug 2019 om 10:46:

[...]Jammer dat u er totaal geen verstand van heeft, net zoals al die andere mensen die graag een oordeel vellen over land- en tuinbouw en veeteelt. Het artikel gaat niet over glyfosaat. Glyfosaat heeft invloed op groei van planten, waardoor ze dood gaan. Insecten en mensen hebben daar geen last van, tenminste, daar is geen bewijs van. In de VS betekent dat niet altijd dat je dan vrij gepleit bent, omdat je werkt met jury die succesvol beïnvloed kan worden.Het artikel gaat over een stof die inderdaad schadelijk is voor insecten, maar daar is die ook voor gemaakt. Ik denk wel dat daar terechte zorgen over zijn.