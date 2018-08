Gepubliceerd op | Views: 2.628

SCHIEDAM (AFN) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore verlaagt zijn omzetverwachting voor heel 2018. Het bedrijf rekent nu op een aangepaste omzet (directional) van circa 1,7 miljard dollar, terwijl eerder 1,9 miljard dollar werd voorspeld. De verwachting voor het bedrijfsresultaat (ebitda) in 2018 wordt gehandhaafd op ongeveer 750 miljoen dollar.

Volgens SBM hangt de lagere omzetprognose samen met het productie- en opslagschip (FPSO) Liza 1, voor het olieveld Liza bij Guyana. SBM is bezig met de bouw van dat schip voor olieconcern ExxonMobil. Beide bedrijven voeren momenteel overleg over de eigendomsstructuur van het schip. SBM behoudt nu volledig eigendom over Liza 1 in plaats van een partnerschap met Exxon. Dit alles betekent dat SBM vooralsnog geen omzet uit Liza 1 in de boeken zet, waardoor de omzetverwachting wordt verlaagd.

In de eerste zes maanden van dit jaar werd een onderliggende omzet behaald van 808 miljoen dollar, een daling met 3 procent op jaarbasis. Het bedrijfsresultaat ging in de afgelopen periode met 50 procent omhoog tot 647 miljoen dollar. Dat was vooral te danken aan een boekwinst op de verkoop van de FPSO Turritella aan Shell begin dit jaar. De effecten van de verkoop van Turritella zijn niet meegenomen in de winstverwachting voor dit jaar.

Nettowinst

De nettowinst van SBM bedroeg in het afgelopen halfjaar 314 miljoen dollar, tegen 59 miljoen dollar een jaar eerder. Het bedrijf had eind juni een orderportefeuille van 16,1 miljard dollar, tegen 16,8 miljard dollar eind 2017. De nettoschuld zakte met 600 miljoen dollar naar 2,3 miljard dollar.

SBM verklaarde dat de markt tekenen vertoont van verbetering, na jaren van zwakke investeringen in de olie- en gasindustrie. Het bedrijf is naar eigen zeggen goed gepositioneerd om van dit marktherstel te profiteren. Daarbij wijst SBM op zijn ervaring, en de investeringen in het Fast4Ward-programma, waardoor FPSO's met grotere productiecapaciteit sneller kunnen worden gebouwd.

Petrobras

Vorige maand werd gemeld dat SBM een overeenkomst met de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras en de Braziliaanse overheid heeft gesloten. Volgens de schikking betaalt SBM circa 299 miljoen dollar. In ruil daarvoor beloven Petrobras en Brazilië geen nieuwe rechtszaken meer te beginnen en mag SBM weer meedoen aan gunningsprocedures. De te betalen som bestaat deels uit een boete en deels uit schadevergoedingen. Het bedrag komt grofweg overeen met het bedrag dat SBM al voor de afwikkeling van de kwestie opzij had gezet.

De corruptiezaak die al voor de rechter is, valt niet onder het gesloten akkoord. In die zaak bepaalde de rechter dat Petrobras een percentage mag inhouden van maandelijkse contractbetalingen.