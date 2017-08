Unilever koopt Australische ijsmaker Weis

Gepubliceerd op | Views: 173 | Onderwerpen: Australië

TOOWOOMBA (AFN) - Unilever heeft overeenstemming bereikt over de overname van de Australische ijsproducent Weis. Financiële details worden in de gezamenlijke verklaring van de bedrijven niet bekendgemaakt.

Familiebedrijf Weis bestaat sinds 1975 en is in Australië vooral bekend van zijn fruitijsjes onder de naam Weis Fruito Bar. Het bedrijf met een fabriek in de plaats Toowoomba levert ook ijsjes voor de Aziatische markt.

Unilever koopt geregeld overal ter wereld ijsboeren op. Zo werden eerder al Ben & Jerry's, Grom en Talenti overgenomen.