Groothandelsvoorraden VS slinken

WASHINGTON (AFN) - De voorraden van groothandels in de Verenigde Staten zijn in april met 0,5 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel vrijdag bekend op basis van een definitief cijfer.

Economen hadden eigenlijk gerekend op een daling met 0,3 procent, net als in maart het geval was. De verkopen van groothandels zakten in april onverwachts met 0,4 procent, nadat een maand eerder sprake was van een min van 0,2 procent. Hier werd in doorsnee op een kleine plus gerekend.