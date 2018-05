Groen licht voor nieuwe commissaris ICT Group

Gepubliceerd op | Views: 192

BARENDRECHT (AFN) - De aandeelhouders van ICT Group zijn akkoord gegaan met de benoeming van Gina van der Werf tot commissaris. Ook de andere agendapunten op de aandeelhoudersvergadering konden op goedkeuring rekenen.

Van der Werf is de topvrouw van First Dutch Innovations, een multinational die onder meer actief is op het gebied van certificering. Ze volgt bij de commissarissen van ICT Group Jan Sinoo op, die aan het einde zat van zijn tweede termijn. Van der Werf gaat zich bij het beursgenoteerde bedrijf bezighouden met beloningen en benoemingen.

Topman Jos Blejie en financieel directeur Jan Willem Wienbelt mogen daarnaast weer vier jaar verder bij ICT Group. Hun herbenoeming werd na de aandeelhoudersvergadering afgehandeld door de raad van commissarissen.