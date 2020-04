Groothandelsvoorraden VS omlaag

quote: Watchdog schreef op 9 april 2020 16:56:

De beurs wordt in zekere zin kunstmatig hoog gehouden, of omhoog geduwd

Wat misschien ook wel meespeelt. Iedereen zit thuis zich te vervelen, ook mensen die zogenaamd thuis ¨werken¨. Wat ga je doen als je je verveelt? Dingen doen waar je anders geen tijd voor had maar altijd al eens had willen beginnen. Dan kun je denken aan schilderen etc maar er zullen ook een hoop mensen (wereldwijd) nu opeens gaan beginnen met beleggen.Dus voor een groot deel heb je de FED met haar ¨stimuluspakketten¨ en daarnaast dus iedere particulier die voorheen nooit heeft belegd. Je ziet het aan DeGiro die nu zelfs een wachtrij heeft voor nieuwe aanmeldingen.Tja dit gaat niet de goede kant op maar zolang de kwartaalcijfers nog niet binnen zijn kan iedereen nog even op fantasiecijfers doorfeesten.