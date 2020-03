Marel gaat door met minder directeuren

Gepubliceerd op | Views: 169

REYKJAVIK (AFN) - Marel heeft veranderingen in de top en in zijn bedrijfsstructuur doorgevoerd. De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines gaat door met een kleiner aantal directeuren in het bestuur. Daardoor komen meerdere bedrijfsonderdelen bij één hoofdverantwoordelijke terecht. Verder maakte het beursgenoteerde fonds twee nieuwe bestuursleden bekend.

De raad van bestuur van Marel bestaat per direct uit negen leden in plaats van twaalf personen. De directeur van divisie wereldwijde markten wordt ook verantwoordelijk voor dienstverlening. De financieel directeur die al financiën en ICT in haar takkenpakket had, gaat daarnaast nu ook over personeelszaken.

Marel wil met de wijzigingen de structuur versimpelen, kosten verlagen en scherper de relevante markten in de gaten houden.