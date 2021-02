Ray-Ban-eigenaar zet stap richting overname Pearle en Eye Wish

BRUSSEL (ANP) - De Frans-Italiaanse maker van brillen en lenzen EssilorLuxottica heeft een nieuwe stap gezet om het moederbedrijf van Pearle en Eye Wish definitief in te lijven. Het concern achter merken als Ray-Ban, Varilux en Oakley heeft bij de Europese Commissie voorstellen ingediend om zorgen over een gebrek aan concurrentie na de overname weg te nemen.

De Europese Commissie heeft zichzelf nu tot 12 april gegeven om de voorstellen van EssilorLuxottica te bestuderen. Het is niet bekend welke toezeggingen het bedrijf heeft gedaan om de vrees voor een te grote marktmacht weg te nemen. Maar het fusiebedrijf moet naar verluidt winkels afstoten om toestemming uit Brussel te krijgen voor de samenvoeging.

Eerder waren er nog strubbelingen in het overnameproces rond GrandVision, zoals de beursgenoteerde Pearle-eigenaar heet. Daarbij kwamen de koper en verkoper in de rechtbank tegenover elkaar te staan. Persbureau Bloomberg meldde in december op basis van ingewijden zelfs dat EssilorLuxottica van de overname af wilde, hoewel het bedrijf zelf zei nog volledig achter de overname van GrandVision te staan

EssilorLuxottica deed in 2019 een bod van 7,3 miljard euro om het optiekconcern GrandVision over te nemen van investeerder HAL. Met de uitbraak van de coronapandemie rezen aan Frans-Italiaanse zijde twijfels over de voordelen van die deal. Zo eiste EssilorLuxottica tevergeefs inzage in documenten over omgang met de virusuitbraak door GrandVision, dat veel winkels tijdelijk moest sluiten. Het vermoeden bestond dat EssilorLuxottica die gegevens alleen maar zou gebruiken om een lagere overnameprijs te kunnen bedingen.