Onderwerpen: Iran, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging donderdag over een breed front omhoog. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Beleggers waren opgelucht dat een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt te zijn voorkomen. De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde geen militaire actie te ondernemen tegen Iran en ook Teheran lijkt een stap terug te doen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 615,40 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 935,92 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 1,5 procent bij.

ABN AMRO ging aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 2,1 procent. Robert Swaak wordt de nieuwe topman van de bank. Hij volgt Kees van Dijkhuizen eind april op. Swaak is afkomstig van accountants- en consultantsbureau PwC, waar hij verschillende directiefuncties bekleedde. Speciaalchemiebedrijf DSM stond onderaan met een verlies van 1 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse.

Air France-KLM

In de MidKap behoorde Air France-KLM tot de kopgroep met een plus van 3,7 procent. De luchtvaartcombinatie vervoerde in 2019 meer passagiers. Hekkensluiter was beursintermediair Flow Traders met een min van 1,1 procent. Fastned won 2,2 procent op de lokale markt na een handelsbericht. De uitbater van snellaadstations heeft de omzet in het vierde kwartaal flink opgevoerd.

Het Britse supermarktconcern Tesco steeg 2 procent in Londen dankzij beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal. De Britse winkelketen Marks & Spencer (M&S), die ook met omzetcijfers kwam, leverde 7,7 procent in. In Parijs verloor Sodexo 4,4 procent. De Franse cateraar boekte afgelopen kwartaal meer omzet. De situatie op de Noord-Amerikaanse markt blijft volgens het bedrijf echter ook de komende tijd uitdagend.

De euro was 1,1113 dollar waard tegen 1,1117 dollar een dag eerder. De olieprijzen namen iets toe na de forse daling op woensdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 59,90 dollar. Brentolie klom 0,6 procent in prijs tot 65,85 dollar per vat.