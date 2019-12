'Van Lanschot verzweeg informatie voor klant'

Gepubliceerd op | Views: 767

AMSTERDAM (AFN) - Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft opzettelijk informatie verzwegen voor een Nederlands investeringsfonds voor mkb-bedrijven. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van een vonnis dat de zakenkrant in handen heeft.

Van Lanschot had volgens de rechter investeerder Verenigd Ondernemers Fond (VOF) moeten inlichten over een op handen zijnde verkoop van het onderdeel dat de uitgifte van een obligatielening begeleidde. Die verkoop vond nu plaats in de aanloop naar de uitgifte en daardoor werd volgens VOF de ondergrens van de emissie niet gehaald.

Volgens de investeerder kreeg het fonds veel negatieve reacties van potentiële beleggers die dachten dat Van Lanschot geen vertrouwen had in de obligatielening. Van Lanschot verweerde zich dat het niets kon zeggen omdat de informatie koersgevoelig was, maar de rechter meende dat de vermogensbeheerder dan het contract met VOF niet af had moeten sluiten.

Het vonnis maakt volgens Het Financieele Dagblad de weg vrij voor het eisen van een schadevergoeding. Die kan volgens VOF in de tientallen miljoenen euro's lopen. Van Lanschot wilde tegen de zakenkrant niet inhoudelijk reageren en stelde alleen dat de vermogensbeheerder overweegt in hoger beroep te gaan.