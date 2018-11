Oplopende kosten drukken winst Nissan

Gepubliceerd op | Views: 0

YOKOHAMA (AFN) - De Japanse automaker Nissan heeft de voorbije maanden minder winst gemaakt. Het bedrijf zag de rekening voor ruwe materialen oplopen. Daarnaast was er sprake van negatieve wisselkoerseffecten, vooral in opkomende economieën.

Nissan sloot het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar af met een nettowinst van 246 miljard yen (1,9 miljard euro). Dat betekende een daling met bijna 11 procent op jaarbasis. De omzet van de samenwerkingspartner van het Franse Renault en het Japanse Mitsubishi ging met 2,1 procent omlaag tot 5533 miljard yen.

Nissan is er alles aan gelegen om de voorraden te verkleinen. Ook wil het de verkopen in met name de VS verbeteren. Voor het hele jaar handhaafde Nissan zijn verwachting. Daarbij rekent het bedrijf op een daling van de winst met een derde tot circa 500 miljard yen.