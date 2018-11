Deutsche Telekom positiever na goed kwartaal

Gepubliceerd op | Views: 344

BONN (AFN/BLOOMBERG) - Telecomprovider Deutsche Telekom heeft na een sterk derde kwartaal zijn winstverwachting opgehoogd. Het moederbedrijf van T-Mobile groeide met name in de Verenigde Staten. Daar wacht de onderneming op groen licht voor de voorgenomen fusie met Sprint.

In thuisland Duitsland nam de omzet van mobiele diensten met 3,1 procent toe. Dat is een teken dat de strategie om bundels met vaste en mobiele telefonie te verkopen vruchten afwerpt. De omzet als geheel daalde in Duitsland licht. Dat weet Deutsche Telekom aan veranderde boekhoudregels.

De omzet van heel Deutsche Telekom steeg met 4,7 procent naar 19,1 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 8,5 procent tot 6,2 miljard euro.

Deutsche Telekom verwacht nu dat het bedrijfsresultaat voor heel 2018 uitkomt op 23,6 miljard euro. In eerdere prognoses werd nog uitgegaan van 23,4 miljard euro.