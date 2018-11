Nieuwe managers bij Kiadis Pharma

Gepubliceerd op | Views: 430

AMSTERDAM (AFN) - Biotechbedrijf Kiadis Pharma heeft drie nieuwe managers aangesteld. Dirk De Naeyer is Head of Supply Chain, Jonathan Sweeting is benoemd tot Head of Commercial Europe en Marcel Zwaal is aangesteld als Head of Corporate Development.

De benoemingen volgen op de plannen om Kiadis verder commercieel uit te bouwen.