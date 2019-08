SBM schiet omhoog op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 156

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel SBM Offshore schoot donderdag omhoog op Beursplein 5, nadat de maritiem dienstverlener zijn verwachtingen voor het hele jaar naar boven toe bijstelde. Dat deed het bedrijf bij de presentatie van de halfjaarcijfers, die volgens kenners van KBC Securities in lijn met de verwachtingen uitkwamen.

SBM verwacht dit jaar iets meer winst te maken op een hogere omzet dan waar het eerder van was uitgegaan. De beursgenoteerde onderneming rekent nu op meer dan 2 miljard dollar aan omzet en een bedrijfsresultaat van ruim 750 miljoen dollar. Dat was circa 2 miljard dollar omzet met een bedrijfsresultaat van om en nabij de 750 miljoen dollar. Deze prognose is op basis van de boekhoudmethode 'directional'.

KBC, dat een koopadvies heeft op SBM, was de winst bij Lease and Operate iets hoger dan voorzien en bij de divisie Turnkey juist iets minder. Hij wees er ook op dat het orderboek significant is toegenomen. Volgens een analist van IEX "schijnt bij SBM de zon weer", waarbij ook wordt gewezen op "de mooie orderinstroom".

Het aandeel SBM Offshore stond omstreeks 09.25 uur 6,2 procent hoger op 17,35 euro. Daarmee was het de grootste stijger bij de middelgrote fondsen.