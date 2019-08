Adecco voelt vertraging in auto-industrie

Gepubliceerd op | Views: 108 | Onderwerpen: autoindustrie, detachering

ZÜRICH (AFN) - Uitzendreus Adecco heeft de omzet in het tweede kwartaal zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Het concern wijt dat onder meer aan een vertraging in zowel de Europese auto-industrie als lastige omstandigheden in de productiesector. Daardoor worden minder mensen verhuurd.

De omzet van Adecco zakte in de verslagperiode met 3 procent. In totaal werd er voor iets meer dan 5,2 miljard euro aan opbrengsten in de boeken gezet. De winst kwam uit op 159 miljoen euro. De omstandigheden in juli tonen daarbij aan dat de ontwikkelingen zoals in het tweede kwartaal zich doorzetten, aldus het bedrijf.