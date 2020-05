'Kaspositie Galapagos comfortabel'

Gepubliceerd op | Views: 1.495 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN) - De kaspositie van biotechnoloog Galapagos van 5,7 miljard euro is comfortabel. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op het handelsbericht van het bedrijf.

KBC zegt verder dat de omzet in het eerste kwartaal redelijk in lijn ligt met de verwachtingen en dat de timing van de belangrijkste aanjagers van de koers in tact blijven, namelijk de testresultaten die later dit jaar worden gemeld. In afwachting van die uitslagen neemt KBC een afwachtende houding aan rond Galapagos. Het hold-advies wordt dan ook gehandhaafd, met een koersdoel van 189 euro.

Het aandeel Galapagos noteerde vrijdag omstreeks 09.45 uur een plus van 1 procent op 211,70 euro.