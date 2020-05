Bouwer Heijmans: weinig impact crisis op voortgang projecten

Gepubliceerd op | Views: 0

ROSMALEN (AFN) - Bouwbedrijf Heijmans heeft in het eerste kwartaal een beperkte impact van de coronacrisis op de voortgang van projecten gemerkt, met weinig financiële schade door de virusuitbraak. De onderneming is tevreden over haar prestaties in het afgelopen kwartaal en zegt in een goede positie te zijn om de uitdagende marktomstandigheden door de crisis het hoofd te kunnen bieden.

Volgens de bouwer vielen de omzet, het resultaat en de kaspositie beter uit dan verwacht en waren die hoger dan een jaar eerder. Heijmans stelt dat de prestaties werden gestuwd door een zachte winter met hoge productieniveaus en dat een goede bodem is gelegd voor dit jaar. Concrete cijfers werden niet naar buiten gebracht.

Heijmans zegt dat het gezien de grote onzekerheid rond corona nu niet mogelijk is om een concrete prognose voor dit jaar te geven. De verwachte omzet voor 2020 is grotendeels in de orderportefeuille verwerkt. Als de huidige productieniveaus op peil blijven kan het bedrijf die omzet realiseren.

Heijmans had in maart al laten weten geen dividend uit te keren over 2019 vanwege de coronacrisis.