Winsten op Aziatische beurzen

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De beurzen in Azië zijn maandag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden opgelucht na overwinning van de eurogezinde Emmanuel Macron bij de Franse presidentsverkiezing.

De Nikkei-index in Tokio eindigde met een plus van 2,3 procent op 19.895,70 punten. De handel in Japan lag vorige week vanwege feestdagen goeddeels stil. De All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,5 procent hoger noteerde.

De Kospi in Seoul eindigde de eerste sessie van de week 1,9 procent hoger. Zuid-Koreanen gaan dinsdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De vorige president Park Geun-hye werd op een zijspoor gezet nadat ze verwikkeld was geraakt in een corruptieschandaal.