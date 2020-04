'Geen verrassing dat Heineken verwachtingen intrekt'

Gepubliceerd op | Views: 395 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Het is geen verrassing dat Heineken zijn verwachtingen voor dit jaar intrekt vanwege de coronacrisis. Dat meldde KBC Securities.

De bierbrouwer denkt in het eerste kwartaal 4 procent minder bier en andere drank te hebben verkocht als gevolg van de coronapandemie. De situatie zal in het tweede kwartaal alleen maar verslechteren, waarschuwde onderneming.

Die daling valt minder sterk uit dan KBC had verwacht, want de bank rekende op een min van 5,7 procent. KBC had zijn prognoses voor heel dit jaar al neerwaarts bijgesteld. De bank stelt wel overtuigd te zijn van de groeimogelijkheden van Heineken op de langere termijn. Het advies is accumulate met een koersdoel van 105 euro.

ING laat weten dat Heineken het voorbeeld volgt van veel andere bedrijven door de prognoses te schrappen vanwege de coronacrisis. De bank denkt Heineken in januari en februari nog geen impact merkte van de pandemie, maar dat in maart een sterke daling was te zien van de volumes. ING verwacht dat het bedrijf zijn kapitaalinvesteringen voor 2020 onder de loep gaat nemen vanwege de situatie. Het advies is hold, met een koersdoel van 75,47 euro.

Het aandeel Heineken noteerde woensdag omstreeks 10.30 uur een min van 1,4 procent op 72,50 euro.