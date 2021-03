CNV: zorgen over moeizame cao-onderhandelingen meerdere sectoren

DEN HAAG (ANP) - Vakbond CNV maakt zich zorgen over de moeizaam verlopende cao-onderhandelingen in sectoren die niet worden geraakt door de coronacrisis, zoals de supermarktbranche. Volgens CNV gaan steeds meer onderhandelingen niet goed.

De vakbond meldt dat 1,5 miljoen werknemers wachten op een loonsverhoging in markten die gewoon doordraaien of juist profiteren van de crisis, zoals in supermarkten, banken, ziekenhuizen en de metaalsector. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin worden in de top vaak ook nog hoge bonussen uitgedeeld vanwege het goede jaar.

"Werkgevers geven aan de onderhandelingstafel geen duimbreed toe en verschuilen zich ten onrechte achter de coronacrisis. Zelfs de overheid geeft niet het goede voorbeeld en investeert niet in de publieke sector", aldus Fortuin. "Deze situatie is extra schrijnend omdat het vaak vitale beroepen betreft, zoals zorg- en supermarktmedewerkers. Honderdduizenden mensen die Nederland door de crisis heen helpen, zien dat voorlopig niet terug op hun salarisstrook."

De vakbond zegt bereid te zijn over te gaan tot actie. "Het CNV heeft zich altijd constructief opgesteld maar gaat nu over tot hardere acties. We hebben genoeg geld in kas om grootschalige stakingen te kunnen uitvoeren", zegt de voorzitter. "De houding van de werkgevers is momenteel contraproductief."