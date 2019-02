'Heineken groeit gestaag door'

Gepubliceerd op | Views: 1.708 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Brouwer Heineken heeft in 2018 naar verwachting wereldwijd meer bier aan de man gebracht dan een jaar eerder. Daarbij zal de omzet zijn toegenomen en zal ook de operationele winst (beia) hoger uitvallen. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de jaarcijfers, die Heineken woensdag voorbeurs publiceert.

Wederom timmerde Heineken met name in Azië stevig aan de weg. In de de belangrijke groeiregio zal het concern naar verwachting 8,5 procent meer bier hebben verkocht dan in 2017. De Aziatische markt zal goed zijn voor een omzet van ruim 2,9 miljard euro, op een totale omzet van 22,5 miljard euro. In Europa, veruit de grootste markt voor Heineken, zal sprake zijn van een volumegroei van nog geen procent. Ook de omzet loopt fractioneel op tot 10,3 miljard euro, zo valt op te maken uit een analistenconsensus die Heineken op zijn eigen website vermeldt.

In Noord-en Zuid-Amerika zal 6 procent meer bier uit de kranen zijn gekomen, goed voor bijna 6,9 miljard euro aan opbrengsten. Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa, die in de resultaten van de brouwer in één groep zijn samengebracht, wordt gerekend op 4 procent volumegroei, waarmee ruim 3 miljard euro is verdiend.

Operationele winst

De operationele winst stijgt volgens de analisten tot ruim 3,8 miljard euro. Onder de streep zal Heineken naar verwachting 2,1 miljard euro overhouden, tegen 1,9 miljard een jaar eerder.

In totaal was Heineken naar schatting goed voor bijna 234 miljoen hectoliter bier in 2018, tegenover 218 miljoen hectoliter een jaar eerder. De verwachting is dat Heineken ook de komende jaren fors meer bier in de markt zal weten te zetten.