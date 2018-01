Philips in zee met aanbieder videoconsults

Gepubliceerd op | Views: 719

AMSTERDAM (AFN) - Philips slaat de handen ineen met American Well, een bedrijf dat in de Verenigde Staten miljoenen zorgverleners en patiënten via videoconsults met elkaar in contact brengt. Het zorgtechnologieconcern zet daarmee naar eigen zeggen een belangrijke stap op het gebied van zorg op afstand, een markt waarin veel groei wordt verwacht.

American Well zorgt er al sinds 2006 voor dat patiënten op elk uur van de dag met vragen terechtkunnen bij gediplomeerde zorgverleners, ook als hun eigen arts niet bereikbaar is. Die dienstverlening wordt samengebracht met de producten en diensten van Philips. Zo presenteren de twee bedrijven deze week tijdens de technologiebeurs CES in Las Vegas samen een app voor ouders met jonge kinderen.

Volgens Jeroen Tas, bij Philips verantwoordelijk voor innovatie en strategie, biedt de deal met American Well veel mogelijkheden om samen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Financiële details over de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.