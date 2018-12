BAM werkt mee aan renovatie Paleis Het Loo

Gepubliceerd op | Views: 703

BUNNIK (AFN) - BAM werkt mee aan de verbouwing van delen van Paleis Het Loo. Het bedrijf is geselecteerd als coördinerend bouwer voor de renovatie van de vleugels en entreepaviljoens van het museum. Daarnaast gaat BAM het ontwerp voor een ondergrondse ruimte uitwerken.

Paleis Het Loo is een van de populairste musea van Nederland. De verbouwing moet ervoor zorgen dat het paleis meer bezoekers aankan. De renovatie is naar verwachting medio 2021 afgerond.

BAM vermeldt geen financiële details van de opdrachten die het bedrijf heeft gekregen. Voor de gehele renovatie, die in januari is begonnen, is een bedrag van zo'n 123 miljoen euro begroot.