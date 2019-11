Bank of England houdt rente gelijk

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: rente

LONDEN (AFN/RTR) - De Britse rente blijft opnieuw gelijk. De beleidsmakers van de Bank of England (BoE) besloten het belangrijkste tarief wat langer op 0,75 procent te houden.

Alom wordt rekening gehouden dat de beleidsmakers van de Britse centrale bank een beslissing over de brexit proberen af te wachten. De deadline voor het Britse vertrek is verschoven naar 31 januari. Ook de onzekerheid over het beleid na de verkiezingen van volgende maand, maakt de centralebankiers voorzichtig.

In doorsnee verwachten economen dat er volgend jaar wel een renteverlaging aan zit te komen. De kans op een verlaging met 25 basispunten wordt ingeschat op 55 procent.

De Britse inflatie hangt al een tijdje in de buurt van de door de BoE gewenste 2 procent. Normaal gesproken zou dat het moment zijn dat de centrale bank de rente juist verhoogt. Bij de vorige beleidsvergadering in september gaf BoE-gouverneur Mark Carney echter al aan dat de mondiale economie moet groeien wil er een renteverhoging komen. Ook wilde hij meer duidelijkheid over de gevolgen van de brexit.