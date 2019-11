Siemens sluit boekjaar af met betere cijfers

Gepubliceerd op | Views: 231

MÜNCHEN (AFN) - Technologieconcern Siemens heeft het laatste kwartaal van zijn gebroken boekjaar met verbeterde cijfers afgesloten. Topman Joe Kaeser spreekt van een "schitterende prestatie" en wijst op het behalen van alle jaardoelen ondanks de neergang in de voor het bedrijf belangrijke autosector en de algehele zwakkere stand van de economie. Volgend jaar voorziet het bedrijf wat tegenwind bij zijn digitale en industriële divisies.

Het Duitse concern zette in het afgelopen kwartaal een omzet van 24,5 miljard euro in de boeken. Dat is een toename van 8 procent vergeleken met vorig jaar. Alle industriële onderdelen groeiden volgens Siemens sterk. Bij de medische tak was bovendien een dubbelcijferige omzetstijging te zien. De orders dikten aan tot 24,7 miljard euro, een toename van 4 procent op jaarbasis. Onder de streep resteerde 1,5 miljard euro. Dat is meer dan twee keer zo veel als een jaar geleden.

Verder liet de onderneming weten om haar gas- en elektriciteitstak voor het einde van 2020 naar de beurs te willen brengen. De eventuele beursgang was al eerder bekendgemaakt.