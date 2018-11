Gepubliceerd op | Views: 328 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De productie van de Duitse industrie is in september met 0,2 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend.

Economen hadden in doorsnee juist op stabilisatie gerekend. In augustus nam de industriële productie in Duitsland met een herziene 0,3 procent toe. Hier werd eerder een daling van 0,3 procent gerapporteerd.

Op jaarbasis was in september een groei van de productie met 0,8 procent te zien.