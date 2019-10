'Bouwbedrijven profiteren van stikstofplannen'

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: bouw & infrastructuur

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Bouwbedrijven VolkerWessels, Heijmans en BAM zaten maandagmiddag duidelijk in de lift op de beurs in Amsterdam. Volgens een analist van Kempen heeft dat te maken met de plannen die het Nederlandse kabinet vrijdag naar buiten bracht over de stikstofproblematiek.

Daardoor mag extra stikstofuitstoot bij bijvoorbeeld een bouwproject binnenkort weer worden weggestreept tegen stikstofbesparende maatregelen. Wie een huis wil bouwen, kan daar dan toch een vergunning voor krijgen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het na de bouw minder stikstof uitstoot.

VolkerWessels noteerde iets voor 17.00 uur 7,7 procent hoger op 17,14 euro. Heijmans dikte 5,6 procent aan tot 7,69 euro en aandelen BAM kregen er 2,3 procent bij op 2,28 euro.