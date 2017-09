Accell vergadert 19 oktober over nieuwe topman

Gepubliceerd op | Views: 65

HEERENVEEN (AFN) - Fietsenfabrikant Accell Group houdt op 19 oktober een buitengewone aandeelhoudersvergadering over de voorgenomen benoeming van Ton Anbeek tot nieuwe bestuursvoorzitter.

In juli werd bekend dat Anbeek overstapt van Beter Bed naar Accell en daar per 1 november de leiding in handen neemt. Anbeek is bij Accell de opvolger van René Takens, die in april na achttien jaar afscheid nam van het bedrijf.