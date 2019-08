'Beslag gelegd op tegoeden Centric-baas'

Gepubliceerd op | Views: 626

AMSTERDAM (AFN) - Brigitte van Egten heeft beslag laten leggen op de privérekeningen en aandelen van de Twentse ondernemer Gerard Sanderink. Dat bevestigt haar advocaat tegen Het Financieele Dagblad.

Van Egten is oud-zakenpartner én levenspartner van Sanderink, die eigenaar is van onder meer IT-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton. Van Egten probeert via het beslag een vordering van 200.000 euro te incasseren. Deze vordering werd haar afgelopen week toegezegd door de rechtbank van Almelo wegens smaad. Sanderink had het verhaal rondgestrooid dat een inval van de fiscale inlichtingendienst Fiod bij zijn bouwbedrijf Strukton het gevolg was van een klacht van Van Egten bij de veiligheidsdienst AIVD.

Het beursgenoteerde Oranjewoud is het moederbedrijf van onder meer Strukton en ingenieursbureau Antea en werd begin juni op het strafbankje van beursbedrijf Euronext geplaatst vanwege het niet tijdig indienen van een goedgekeurd jaarverslag.