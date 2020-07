Shell overweegt verkoop Amerikaanse raffinaderij

Gepubliceerd op | Views: 715

DEN HAAG (AFN/BLOOMBERG) - Shell overweegt zijn raffinaderij in Convent, Louisiana van de hand te doen. Het olie- en gasconcern peilt op dit moment de interesse in de markt hiervoor.

Dit heeft een woordvoerder van Shell bevestigd na berichtgeving door persbureau Reuters. De raffinaderij is nu goed voor meer dan 200.000 vaten per dag. Hoeveel geld er met de deal gemoeid kan zijn, is niet naar buiten gebracht.