Verlichtingsbedrijf Osram schrijft rode cijfers

MÜNCHEN (AFN/DPA) - Het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht heeft het tweede kwartaal van het boekjaar afgesloten met een verlies. De onderneming maakte onder meer kosten om de bedrijfsvoering en -processen te stroomlijnen. Voor de herstructurering zette de onderneming 45 miljoen euro opzij.

Het verlies in de maanden januari tot en met maart kwam uit op 39 miljoen euro. Dat betekende wel een verbetering ten opzichte van een jaar eerder. Gelet op de internationale uitdagingen was het volgens Osram zelf een goed tweede kwartaal. Dat het bedrijf snel maatregelen trof tegen de gevolgen van de coronacrisis betaalden zich uit. Wel was het volgens Osram een "uitdaging" om de productie op peil te houden.

Vooral vanaf eind maart sijpelden de negatieven effecten van de crisis door in de resultaten van Osram. Op vergelijkbare basis daalde het bedrijfsresultaat in de meetperiode met 8 procent tot 821 miljoen euro.

Besparingsmaatregelen

Om de crisis goed door te komen, zal Osram verdere besparingsmaatregelen nemen. Voor een deel van het personeel is werktijdverkorting aangevraagd. Het bestuur verlaagt het eigen basissalaris voor mei met een tiende om de kosten te drukken. Verder worden bonussen voor managers van het bedrijf verlaagd.

Osram trok eerder zijn prognoses voor dit jaar in. Het heeft nog geen nieuwe voorspellingen gedaan.