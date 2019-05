'Blik op voortgang sluisproject BAM'

Gepubliceerd op | Views: 2.370

AMSTERDAM (AFN) - Bij de cijfers van BAM zal er bovengemiddelde aandacht zijn voor de voortgang van de bouwer met het geplaagde zeesluizenproject in IJmuiden. Het concern nam eerder de nodige extra voorzieningen vanwege tegenvallers. De vraag is of de extra kosten tot nu toe gemaakt genoeg zijn om het project tot een goed einde te brengen.

Volgens kenners van ING zal de voortgang van project OpenIJ de toon zetten in de cijferpublicatie donderdag voorbeurs. Analisten van de bank wijzen op de impact die het project de voorbije periode al heeft gehad op de resultaten en de aandelenkoers. ING benadrukt dat het sluisproject volgens planning nog doorloopt tot na de zomer, als het tweede caisson is afgezonken.

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2018 verduidelijkte BAM-baas Rob van Wingerden dat de bouwer risico's op verdere overschrijving van het budget heeft weten terug te dringen. Het project heeft alles bij elkaar voor de onderneming uit Bunnik nu bijna 107 miljoen euro meer gekost dan begroot.

Omzet

Volgens ING zal BAM het kwartaal hebben afgesloten met een omzet van bijna 1,5 miljard euro, ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. De marktomstandigheden voor BAM in Nederland noemt ING gezond. Op de huizenmarkt is wel sprake van enige groeivertraging, maar daartegenover staat een aantrekkende vraag op de markt voor niet-residentiële gebouwen door private investeerders. Ook de groeivooruitzichten voor de Infra-markt bestempelt ING als goed.

Voor dit jaar zei BAM eerder te rekenen op een vergelijkbare omzet als in 2018, waarbij het bedrijf ernaar streeft om de winstmarge op te voeren. Om dat mogelijk te maken, is de onderneming kieskeuriger geworden bij het aannemen van nieuwe bouwklussen. Ter verbetering van tenderprocedures, de realisatie van inkoopsynergieën, de versnelling van digitaal bouwen en projectmanagement, in het bijzonder van grotere projecten werd recent een kwaliteitsdirecteur benoemd.

Volgens een consensus van analisten geraadpleegd door persbureau Bloomberg zal BAM het jaar afsluiten met een omzet van 7 miljard euro. Dat is minder dan de 7,2 miljard euro in 2018. De perikelen rond de brexit blijven verder voor onzekerheid zorgen rond de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Dat land is naar omzet gemeten de op één na belangrijkste markt voor BAM, na Nederland. De voorbije kwartalen wist BAM volgens ING de omzet in het land evenwel ,,opmerkelijk" stabiel te houden.