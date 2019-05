'Solide resultaten voor DSM'

Gepubliceerd op | Views: 1.147

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemieconcern DSM heeft in het eerste kwartaal solide resultaten behaald, met een verhoging van de winstverwachting voor het gehele jaar. Dat stelt KBC Securities in een reactie op het kwartaalbericht van DSM. KBC verhoogt het koersdoel van 100 naar 110 euro.

Volgens KBC viel het aangepaste bedrijfsresultaat hoger uit dan verwacht. De Belgische bank gaf aan DSM te blijven waarderen voor onder meer zijn solide marktposities en breed productaanbod. Het advies accumulate wordt herhaald.

ING wijst eveneens op het hoger dan verwachte resultaat en de verhoging van de prognose. Het bericht van DSM is positief, aldus ING. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 121,45 euro.

DSM noteerde dinsdag omstreeks 09.35 uur een plus van 5,6 procent op 104,35 euro. Daarmee was het aandeel met afstand de sterkste stijger in de AEX-index.