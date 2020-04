Gepubliceerd op | Views: 1.679 | Onderwerpen: Italië

ROME (AFN) - De winkelverkopen in Italië gingen in februari omhoog, kort voordat het hele land in lockdown ging vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat meldde het Italiaanse statistiekbureau. Italianen gingen boodschappen hamsteren in aanloop naar de quarantainemaatregelen.

Volgens het statistiekbureau stegen de detailhandelsverkopen met 0,8 procent in vergelijking met een maand eerder. Zowel de verkoop van levensmiddelen als non-foodproducten nam toe. Economen hadden juist op een daling van de winkelverkopen gerekend.

De landelijke lockdown werd op 9 maart aangekondigd door de Italiaanse regering, nadat eerst vergaande noodmaatregelen werden getroffen in de noordelijke regio Lombardije. Veel winkels zijn nu gesloten. Mogelijk worden de noodmaatregelen voor heel Italië verlengd tot 4 mei.

In vergelijking met een jaar eerder stegen de winkelverkopen in Italië met 5,7 procent. Daarbij zat vooral de verkoop van voedsel en andere levensmiddelen duidelijk in de lift. Maar ook huishoudelijke producten zoals bijvoorbeeld toiletpapier en schoonmaakmiddelen werden duidelijk meer verkocht.