Productie Duitse industrie licht gestegen in februari

WIESBADEN (AFN) - De productie van de Duitse industrie is in februari met 0,3 procent gestegen ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

Economen rekenden gemiddeld op een daling van de industriële productie in de grootste economie van Europa met 0,8 procent. In januari nam de industriële productie in Duitsland met een herziene 3,2 procent toe. In een eerder cijfer was dat een stijging met 3 procent.

De impact van het coronavirus op de Duitse industrie is nog niet zichtbaar in de cijfers over februari. Voor maart wordt een scherpe krimp van de industriële productie verwacht omdat veel fabrieken in Duitsland zijn stilgelegd om de uitbraak tegen te gaan.

ING-econoom Carsten Brzeski schrijft in een commentaar dat de Duitse industrie voor de coronacrisis juist aan het herstellen was en dat dit wordt onderstreept door het meevallende cijfer van februari. Inmiddels zijn die gegevens al niet meer relevant door de zware klappen die de Duitse industrie krijgt door de uitbraak, stelt Brzeski.