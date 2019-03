ABN AMRO opent Australische afdeling

Gepubliceerd op | Views: 426 | Onderwerpen: Australië, banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft officieel de deuren geopend van zijn Australische afdeling. De bank had al een vertegenwoordigend kantoor in Sydney. Om klanten beter van dienst te zijn, wordt nu een volledige bedrijfstak in het land opgezet.

De Australische toezichthouder APRA gaf ABN AMRO in oktober een bankvergunning. De bank wil vanuit Sydney zakelijke klanten in uiteenlopende sectoren helpen. Overigens is ABN AMRO Clearing al ruim twintig jaar actief in Australië.