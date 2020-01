Grote olievondst voor kust Suriname

Gepubliceerd op | Views: 1.222 | Onderwerpen: Suriname

HOUSTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse oliebedrijf Apache heeft samen met de Franse branchegenoot Total een grote olievondst gedaan voor de kust van Suriname. Bij proefboringen werd volgens de bedrijven een aanzienlijke hoeveelheid olie aangetroffen.

De vondst van olie bij de bron Maka Central-1 werd gedaan bij proefboringen tot een diepte van 6300 meter. Apache en Total hebben allebei een belang van 50 procent in het samenwerkingsverband voor oliewinning in Suriname. Er gaan nu verdere boringen plaatsvinden in de zoektocht naar meer olie. Voor de kust van buurland Guyana zijn al verschillende grote oliebedrijven actief met het oppompen van olie.

Rudolf Elias, directeur van het Surinaamse staatsbedrijf Staatsolie, zei niet echt verrast te zijn door de vondst van olie voor de kust van Suriname. De vraag was de afgelopen jaren niet of er olie gevonden zou worden, maar alleen wanneer, aldus Elias op een persconferentie naar aanleiding van het nieuws. De zekerheid van de aanwezigheid van olie in de Surinaamse wateren werd ingegeven door de vijftien olievondsten die de afgelopen jaren voor de kust van Guyana zijn gedaan, zei de directeur.

Historisch moment

De Surinaamse president Desi Bouterse zei tijdens de persconferentie dat hij het hoofd koel wil houden en geen gekke dingen wil gaan doen. Hij sprak wel van een "historisch moment" voor Suriname.

Op Wall Street viel het nieuws van Apache over Suriname in goede aarde bij beleggers. Het aandeel lijkt dinsdag een sterke koerssprong te gaan maken op de beurs.