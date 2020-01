Premier Oil koopt Noordzee-bezittingen van BP

Gepubliceerd op | Views: 258

LONDEN (AFN) - Het Britse olie- en gasconcern BP wil bezittingen in de Noordzee aan branchegenoot Premier Oil verkopen. Die laatste partij telt daar 625 miljoen dollar voor neer, zo zijn de bedrijven overeengekomen.

Het gaat om belangen van 50 procent tot 100 procent in vijf olievelden in de Andrew Area en een belang van bijna 28 procent in het olieveld Shearwater.

Daarnaast wil Premier Oil een extra belang van 25 procent in het gasveld Tolmount kopen van Dana voor 191 miljoen dollar. Dit veld wordt al door Premier Oil geëxploiteerd.

Het concern wil voor de financiering van de aankoop 500 miljoen dollar ophalen met een kapitaalverhoging. Dat gebeurt onder andere door een claimemissie.