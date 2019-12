Aandeelhouders Osram accepteren bod AMS

Gepubliceerd op | Views: 239

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - De aandeelhouders van het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht hebben ingestemd met een verkoop aan AMS. De Oostenrijkse sensormaker maakte bekend dat meer dan 55 procent van de aandelen is aangemeld en dat was het vereiste minimum. Hoeveel aandelen er uiteindelijk zijn aangemeld openbaart AMS pas begin volgende week.

Het bod van AMS bedroeg 41 euro per aandeel. Dat was al enkele keren verhoogd. De Oostenrijkers hadden zich enkele maanden geleden in een overnamestrijd gestort nadat Osram al een bod van twee investeerders had geaccepteerd. Het bestuur van Osram had zijn aandeelhouders het bod van AMS aangeraden.

De komende weken loopt een na-aanmeldingstermijn die vlak voor de kerst afloopt. Begin volgend jaar wil AMS een bijzondere aandeelhoudersvergadering houden om de deal verder te brengen. Afronding verwacht de sensormaker in de eerste helft van volgend jaar.