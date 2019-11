Tiffany wil hoger bod zien van LVMH

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse juweliersketen Tiffany wil meer geld zien van het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) om tot een overname te komen. Het huidige voorstel ter waarde van 14,5 miljard dollar zou niet toereikend zijn.

Eerder liet Tiffany weten niet officieel in gesprek te zijn met LVMH. Nu is de officiële lezing dat bij een significant hoger bod de boeken kunnen worden geopend voor nadere bestudering door de Fransen, een vervolgstap in de overname.

heeft een bod gedaan op de Amerikaanse juweliersketen Tiffany. Dat bevestigden de beide ondernemingen. Tiffany gaf aan momenteel niet in gesprek te zijn met LVMH, maar het bod wel zorgvuldig te bestuderen. LVMH overweegt zijn bod te verhogen, zo meldt persbureau Reuters op basis van betrokkenen.

LVMH is al langere tijd op zoek naar mogelijkheden om op de Amerikaanse markt uit te breiden. De onderneming is in handen van oprichter en topman Bernard Arnault en bezit onder meer merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora. In 2011 nam het voor miljarden de Italiaanse juwelier Bulgari over.