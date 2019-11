Winstwaarschuwing voor staalmaker Voestalpine

Ik heb mij verdiept in alle staalbedrijven. De enige met een uptrend in de cijfers is AMG. De shorters willen graag uit AMG stappen (van zo'n 17,9% naar 0%).



Plus AMG gaat samenwerken met Shell. Deze combinatie zal een sterke impuls geven aan de koopdruk op AMG.



Tip: mocht je in staal willen beleggen kies dan voor AMG. Een waarbij shorters graag uit willen stappen en er eigen aandelen worden ingekocht.