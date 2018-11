'AH overtreedt regels goedkeuring fusie'

Gepubliceerd op | Views: 837

ZAANDAM (AFN) - Albert Heijn overtreedt met de opening van een nieuwe winkel in het Belgische Lokeren de eisen die door de Belgische Mededingingsautoriteit zijn gesteld bij de fusie tussen Ahold en Delhaize. Dat vindt althans concurrent Carrefour dat een winkel in Lokeren overnam van Albert Heijn. De Franse keten spant nu een kort geding aan, bevestigt een woordvoerder van Albert Heijn in België.

Vanwege teveel marktconcentratie moesten Ahold en Delhaize voor de fusie dertien supermarkten afstoten, waaronder die in Lokeren. In augustus werd bekend dat Albert Heijn terugkeert naar Lokeren.

Dat kan volgens Albert Heijn omdat de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) wel eiste dat Ahold Delhaize winkels van de hand deed, maar verder geen eisen heeft opgelegd. Toen AH plannen had voor een nieuwe winkel in Lokeren heeft de winkelketen die plannen ook eerst aan de BMA overlegd.

Albert Heijn zegt de uitspraak met vertrouwen tegemoet te zien.