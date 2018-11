Minder winst voor Thomson Reuters

Gepubliceerd op | Views: 97

TORONTO (AFN) - Nieuws- en dataleverancier Thomson Reuters heeft in het derde kwartaal een fors lagere operationele winst in de boeken gezet. De omzet kwam iets lager uit, bleek uit een handelsbericht

De operationele winst van Thomson Reuters kwam uit op 162 miljoen dollar, tegen 288 miljoen dollar een jaar eerder. De daling komt voort uit investeringen in het bedrijf ter voorbereiding op de verkoop van de tak die data en analyses verkoopt. Bovendien was de winst in het derde kwartaal van 2017 hoger uitgevallen door een eenmalige bate.

De omzet bedroeg 1,3 miljard dollar een stijging van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De divisie Legal deed het iets beter, maar Reuters News bracht minder geld in het laatje. Tax & Accounting haalde evenveel omzet als vorig jaar.

Het bedrijf wil ongeveer 2,5 miljard dollar teruggeven aan zijn aandeelhouders in de vorm van een eenmalige uitkering. Daar moeten de aandeelhouders later deze maand nog wel over stemmen.