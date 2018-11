Gepubliceerd op | Views: 431

AMSTERDAM (AFN) - BMW-motorrijders kunnen vanaf dinsdag navigeren met kaarten van TomTom. Die zijn geïntegreerd in de nieuwste versie van de BMW Motorrad-app, maakten de Duitse auto- en motorbouwer en de Nederlandse navigatiedienstverlener bekend. Financiële details van de deal werden daarbij niet gegeven.

Door de integratie in de app kunnen BMW-rijders de route-aanwijzingen op hun dashboardscherm zien. Ook kunnen ze gesproken aanwijzingen via een bluetooth-verbinding in hun helm horen. De samenwerking is opvallend. BMW is een van de eigenaren van TomTom-concurrent HERE.