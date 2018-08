'Cijfers GrandVision iets beter dan gedacht'

Gepubliceerd op | Views: 471

AMSTERDAM (AFN) - De kwartaalresultaten van optiekbedrijf GrandVision zijn wat beter dan verwacht. Dat schrijft KBC Securities in een reactie op de cijfers.

Volgens KBC zette GrandVision voor het tweede kwartaal op rij goede cijfers in de boeken. De vergelijkbare groei was sterker dan verwacht. De bank stelt daarnaast de consistente verbetering bij de onderneming te waarderen. De benoeming van Stephan Borchert tot nieuwe topman en de Capital Markets Day in september zijn volgens KBC interessante katalysatoren. De gehandhaafde verwachtingen zijn al verwerkt in de consensus, aldus KBC. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 20 euro.

Bryan Garnier stelt dat GrandVision een sterke set resultaten heeft neergezet en dat het bedrijf goed op koers ligt met het bereiken van de doelstellingen voor de middellange termijn. Het advies is buy.

Ebitda

ING verklaart dat de cijfers redelijk in lijn liggen, maar dat de ebitda hoger uitviel dan gedacht, net als de vergelijkbare groei. ING schroeft zijn verwachtingen voor het resultaat in heel 2018 met circa 4 procent op. Al met al spreekt de bank van ,,opluchting'' rond GrandVision. De investeerdersdag in september kan een mogelijke aanjager van de koers worden. Het advies is buy, met een koersdoel van 25,50 euro.

GrandVision noteerde maandagochtend omstreeks 10.00 uur een plus van 6,6 procent op 21,00 euro. Daarmee was het veruit de sterkste stijger in de MidKap.