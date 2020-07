Nieuwe arrestatie in onderzoek fraudeschandaal Wirecard

Het blijkt steeds meer een set up te zijn, georganiseerd in de fout dus.

De hele top deed mee, de controlerende accountant, de overkoepelende Bafin, de hele piramide zat fout.



In de twintig jaar dat dit app bedrijf bestaat is dit dus zo gegroeid, opgebouwd en uitgebreid.



Bij de dieselfraude was het eerst een merk en daarna alle andere bekende Duitse automakers, die scheef zaten.



Ik durf te stellen dat het app betaalbedrijf niet de enige Duitse financial is met dit systeem, zoiets groeit in de business, men zoekt samen de grenzen op en leert van elkaar.



Kreupele banken als een Commerzbank en DB(en dan vergeet ik al die zogenaamde "Landes banken") zitten in een soortgelijk systeem.



Paar jaar terug moesten alle zakelijke DB klanten in Nederland binnen een jaar een andere bank zoeken, snel snel snel, geen discussie, gewoon doen.



DNB is hier nooit duidelijk over geweest, het was een beetje vreemd allemaal, alles is intern gebleven, voor een hoger belang natuurlijk: anders stort het hele Europese bankstelsel in elkaar.



De media durft er al helemaal niet aan, laat staan de Duitse media! totdat Frau Merkel echt weg gaat......